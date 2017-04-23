Глава МВД Баварии призвал прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман считает, что необходимо прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью журналу Bild.

«Я всегда был категорически против вступления Турции в ЕС. Настало время для ЕС прекратить переговоры с Турцией о вступлении. Не поставить на паузу или приостановить. Прекратить! Мы должны перестать претворяться: у ЕС и Турции при (президенте Реджепе Тайипе) Эрдогане нет общих перспектив», — заявил Херман.

Напомним, в ноябре 2016 г. депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге одобрили резолюцию о приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз из-за действий турецких властей.

После того, как на референдуме в Турции 16 апреля одержали победу сторонники президентской формы правления, отношения Евросоюза с республикой обострились.