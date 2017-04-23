В Москве задержан подозреваемый в блокировании машины детской скорой помощи

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, задержанный не пропустил машину детской скорой помощи, которая ехала с включенными звуковым и световым специальными сигналами.

«Благодаря грамотно спланированным и оперативным действиям следователей Главного следственного управления в кратчайшие сроки установлен и задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.

Следователи допросили медицинских работников, подозреваемого, провели обыски по месту его жительства и в автомобиле, изъяли видеорегистратор из машины скорой помощи. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного мужчины.