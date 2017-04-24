Кремль напомнил Парижу о поддержке идеи выстраивания взаимовыгодных двусторонних отношений

В Кремле с уважением относятся к выбору французских избирателей в первом туре президентских выборов. Это «РИА Новости» сказал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений», - добавил он.

Из 11 кандидатов в президенты реальные шансы на победу были у четверых – правых экс-премьера Франсуа Фийона и лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, а также лидера крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и экс-министра экономики Эммануэля Макрона, который позиционирует себя как центрист. По итогам обработки 100% бюллетеней во второй тур выходят Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и Ле Пен, набравшая 21,53% голосов, Фийон и Меланшон получили 19,91 и 19,64% соответственно.