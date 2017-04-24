Сергей Миронов готов выдвигаться в президенты, если партия доверит

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов выдвигаться в президенты России, если его кандидатуру утвердит съезд партии. «У нас много достойных кандидатов. Если съезд доверит мне, я готов», – цитирует его ТАСС. Партия, по его словам, обязательно примет участие в выборах, но конкретный кандидат определится осенью на съезде. Сейчас у справороссов «есть самые неожиданные варианты», отметил он. «У нас есть очень много потенциальных кандидатов среди женщин, у нас есть подрастающий кадровый резерв. Определяться будем на съезде партии», – сказал Миронов.

Пока о планах участвовать в президентских выборах заявили оппозиционер Алексей Навальный и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.