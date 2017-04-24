Отец полковника МВД Захарченко обвиняется в растрате и пособничестве в мошенничестве

Отец бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко Виктор обвиняется по двум эпизодам преступлений – в растрате и в пособничестве в мошенничестве. Как передает ТАСС, это в Мосгорсуде сообщил следователь. Ранее пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева заявляла, что Захарченко-старший обвиняется в растрате.

Мосгорсуд рассматривает апелляцию на арест Виктора Захарченко. Басманный суд поместил его под стражу 31 марта на срок до 30 мая.

Позднее суд подтвердил законность ареста обвиняемого и отклонил его апелляцию, сообщает ТАСС. Суд учел доводы следствия о том, что у Виктора Захарченко есть недвижимость в Таиланде, он может скрыться за границей или попытаться уничтожить важные документы или повлиять не свидетелей. Следователь подчеркнул, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына. Сам Захарченко считает, что его преследуют, чтобы надавить на его сына. Свою вину он не признает. «У нас нет непосредственной границы с Таиландом и добраться туда крайне сложно. Я уверен, что правда восторжествует, и надеюсь, что суд примет верное решение», – сказал он в суде. Его адвокат также сказал, что формально уголовные дела не связаны, дело его клиента относится к районному уровню, но его расследует следователь по особо важным делам СКР.

Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК ). Он находится под арестом с 10 сентября 2016 г. Его арестовали после обыска в квартире его сестры, где нашли $120 млн и 2 млн евро наличными. Вместе с деньгами были изъяты документы еще примерно о 300 млн евро, которые лежат на счетах созданного в 2008 г. панамского офшора Bachelor Group, принадлежащего отцу Захарченко. Все структуры и люди, о которых писали в СМИ как о владельцах денег (группа бывших подрядчиков РЖД, лишенный лицензии Нота-банк), от них открестились.