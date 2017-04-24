В Генпрокуратуре подтвердили планы Фридинского уйти в отставку

Главный военный прокурор Сергей Фридинский действительно подал в отставку, подтвердил «РИА Новости» первый замгенпрокурора Александр Буксман. Однако заявление Фридинского еще не удовлетворено, он сохраняет должность, «место занято». Поэтому, по словам Буксмана, еще нельзя говорить о том, кто после Фридинского станет главным военным прокурором.

О том, что Фридинский подал прошение об отставке, 22 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Источник в Совфеде сказал, что вопрос об отставке будет рассмотрен 25 апреля на совместном заседании комитетов палаты по обороне и безопасности и по конституционному законодательству и госстроительству. По его сведениям, прокурора отправят в отставку по выслуге лет. Затем это подтвердил председатель комитета по обороне Виктор Озеров.

Место Фридинского могут занять прокурор Бурятии Валерий Петров или начальник управления Генпрокуратуры по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергей Иванов, считают источники «Интерфакса». Сам прокурор может стать замминстра юстиции, по их сведениям.