Фридинский может стать заместителем министра юстиции — «Интерфакс»

Заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор России Сергей Фридинский, подавший прошение об отставке, может занять должность заместителя министра юстиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

«Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно. И все это время, естественно, ему подбирали новую должность. Скорее всего, он станет заместителем министра юстиции России», — сказал один из собеседников агентства.

Место Фридинского могут занять прокурор Бурятии Валерий Петров или начальник управления Генпрокуратуры по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергей Иванов, считают источники «Интерфакса».

Ранее в Совете федерации подтвердили информацию о том, что Фридинский подал в отставку. По словам председателя комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Виктора Озерова, вопрос будет рассмотрен во вторник.