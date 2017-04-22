Главный военный прокурор России подал прошение об отставке

Заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор России Сергей Фридинский подал прошение об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «В соответствии с законом назначение и освобождение от должности генпрокурора России и его заместителей осуществляется через Совет Федерации по представлению президента», — сказал собеседник агентства.

Источник в Совете Федерации сообщил «Интерфаксу», что вопрос об отставке Фридинского будет рассмотрен на следующей неделе.

«Есть информация, что во вторник будет совместное заседание комитета по обороне и безопасности и комитета по конституционному законодательству и госстроительству по вопросу об отставке Фридинского по выслуге лет в связи с его личным рапортом», — сказал собеседник агентства.