После беспорядков в новосибирской колонии возбуждены уголовные дела

В Новосибирской области по требованию прокуратуры возбуждены уголовные дела в связи с беспорядками в исправительной колонии ИК-14 в Тогучине. Как сообщает сайт региональной прокуратуры, дела возбуждены по статьям о дезорганизации деятельности колонии и о массовых беспорядках против одного из заключенных.

По версии надзорного ведомства, 22 апреля утром «осужденный Васильев» «возле входа в локальный сектор самовольно выбежал на плац и начал звать на помощь других» заключенных, утверждая, что сотрудники колонии его избили. К нему подошли еще около десятка осужденных, которые на тот момент находились в магазине колонии. «Воспользовавшись этим, Васильев выбежал в центральный локальный сектор и призвал других осужденных ломать ограждения локализованных участков в целях прохода к административному зданию и физической расправы над сотрудниками учреждения», – утверждает прокуратура.

Осужденные, раскачав, обрушили около 13 м ограждения, повредили девять камер наблюдения. Более 100 заключенных вышли к администрации ИК-14 и потребовали выдать им сотрудников, которые сопровождали Васильева. Как сообщает надзорное ведомство, к полудню сотрудники колонии справились с беспорядками. Никто не пострадал.

На место происшествия выехали работники аппарата прокуратуры области, а также сотрудники Новосибирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Областное управление ФСИН днем ранее заявляло, что бунта в ИК-14 не было, хотя заключенные сломали забор после призыва одного из сокамерников к неповиновению. По версии управления, 22 апреля утром один из осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, отказался по требованию сотрудников колонии проследовать в отряд № 8 строгих условий отбывания наказания (СУОН), передавал «Интерфакс». После индивидуальной беседы он проследовал в отряд № 8, но по пути в СУОН стал кричать о том, что сотрудники учреждения его избивают, и призывать других осужденных к противоправным действиям. Эта информация не соответствовала действительности, подчеркивали во ФСИН. Услышав его крики, «группа отрицательно характеризуемых осужденных стала раскачивать ограждение локального сектора, в результате чего оно было повреждено», пересказывал «Интерфакс».