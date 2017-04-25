Началась внезапная проверка Каспийской флотилии

Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения учебно-боевых задач в связи с внезапной проверкой боеготовности. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В учениях участвуют ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер «П-351» «Грачонок», а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

Осенью 2015 г. ракетный корабль «Дагестан», а также малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» дважды наносили удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» из акватории Каспийского моря по целям террористических группировок в Сирии.