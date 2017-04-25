Сенаторы поддержали отставку главного военного прокурора Фридинского

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали прошение главного военного прокурора России Сергея Фридинского об отставке. Как утhttp://tass.ru/politika/4208815очняет ТАСС, этот вопрос 25 апреля рассмотрели комитет по конституционному законодательству и комитет по обороне и безопасности на совместном заседании. Фридинский занимал должность главного военного прокурора 11 лет. Назначение и отставка с этой должности, по закону, проводятся через Совфед по представлению президента страны.

О том, что Фридинский подал прошение об отставке, 22 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Представитель Совфеда тогда сказал, что прокурора отправят в отставку 25 апреля по выслуге лет. Затем информацию о желании главного военного прокурора уйти в отставку подтвердил председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров и первый замгенпрокурора Александр Буксман. Буксман 24 апреля подчеркнул, что отставка на тот момент еще не состоялась, «место занято» и нельзя было говорить, что станет следующим главным военным прокурором.

Место Фридинского могут занять прокурор Бурятии Валерий Петров или начальник управления Генпрокуратуры по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергей Иванов, считают источники «Интерфакса». Сам прокурор может стать замминстра юстиции, по их сведениям.

В сентябре 2016 г. «Росбалт» сообщил, что с 1 января 2017 г. Главная военная прокуратура (ГВП) перестанет существовать, об этом якобы сообщили ее сотрудникам и предложили к ноябрю 2016 г. определиться, кто хочет перейти в Генпрокуратуру, а кто уйдет на пенсию в статусе военнослужащего.