Лавров: минские договоренности не предполагают миротворцев в Донбассе

Развертывание миротворческой миссии в Донбассе возможно лишь с согласия Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В минских договоренностях никакой речи о миротворцах не идет. В минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Это не значит, что не может быть дополнительных соглашений, но дополнительные соглашения, а особенно развертывание миротворцев, предполагают согласие всех сторон конфликта», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

«Поэтому разговаривать Петру Алексеевичу [Порошенко] нужно с Донецком и Луганском. Как, собственно, его и обязывают минские договоренности. От чего он постоянно уклоняется», - добавил Лавров.

По информации официального Киева, тема размещения миротворческого контингента под эгидой ООН в Донбассе на этой неделе поднималась в разговоре президента Украины Петра Порошенко и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В ходе беседы президент Украины высказал соболезнования родным и близким американского представителя миссии ОБСЕ – гражданина США, который погиб 23 апреля при взрыве мины в Славяносербском районе Луганской области, неподконтрольном Киеву.

«Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН», - говорится в сообщении.