Националист Демушкин получил 2,5 года колонии за экстремизм

Бывший лидер запрещенного в России движения «Русские» Дмитрий Демушкин приговорен к 2,5 годам колонии общего режима за экстремизм, сообщает «РИА Новости». Ранее адвокат подсудимого Олег Колесников говорил ТАСС, что такой срок просил для него прокурор за публикацию в соцсети изображения экстремистского содержания. Процесс проходил в закрытом режиме. Свою вину Демушкин не признает.

Националист был задержан в Москве в конце октября 2016 г. и с тех пор был под домашним арестом, до того он был под подпиской о невыезде. 28 октября адвокат Демушкина Михаил Тихонов сказал «Интерфаксу», что политику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). По версии следствия, в октябре 2014 г. Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц. ТАСС сообщал, речь шла о фотографиях с акции «Русский марш». Демушкин отмечал, что транспаранты и баннеры участников при проходе на акцию пропущены полицейскими, которые тогда претензий к ним не предъявляли.

Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети «В контакте», но в итоге осталось лишь два эпизода, напоминает ТАСС. Нагатинский суд ранее уже рассматривал уголовное дело против Демушкина, но 14 июня 2016 г. вместо вынесения приговора суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений, напоминает «Интерфакс».