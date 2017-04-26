Одобрена отставка главного военного прокурора

Совет Федерации на пленарном заседании освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора, заместителя генпрокурора России. Как сообщает «Интерфакс», прошение Фридинского об отставке рассматривалось в его отсутствие по его просьбе.

Днем ранее отставку главного военного прокурора поддержали на совместном заседании комитет палаты по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности.

Сергей Фридинский был главным военным прокурором с 2006 г.

Ранее председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров говорил «Интерфаксу», что Фридинский подал в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Источники агентства предполагали, что он может стать замминистра юстиции.