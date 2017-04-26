Чайка сообщил об изъятии у Хорошавина имущества почти на 2 млрд рублей

У бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина изъято незаконно приобретенного имущества почти на 2 млрд руб. «В прошлом году прокурорами заявлено 29 исков об обращении в доход государства недвижимости и иного имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Судами уже удовлетворено 15 из них. Только у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина такого имущества изъято на 1,8 млрд руб.», – сообщил генпрокурор России Юрий Чайка во время выступления в Совете Федерации.

Решение о конфискации имущества по Хорошавину и членам его семьи было принято Южно-Сахалинским горсудом 20 мая 2016 г. Тогда суд отмечал, что ответчики не смогли предоставить доказательств, подтверждающих приобретение имущества на сумму свыше 1,839 млн руб.

Бывшего губернатора вместе с зампредом правительства Сахалинской области Сергеем Карепкиным, советником губернатора Андреем Икрамовым и министром сельского хозяйства Николаем Борисовым обвиняют по статье «Получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления». Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.