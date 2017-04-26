Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Паршина

Волжский городской суд (Волгоградская область) изменил меру пресечения бывшему депутату Госдумы Николаю Паршину с подписки о невыезде на заключение под стражу. «Поскольку подсудимый Паршин не является на судебные заседания и не проживает по указанным в деле адресам, есть основания полагать, что он скрывается от суда», - сказал судья Михаил Локтионов. Кроме того, суд объявил бывшего депутата в розыск.

Паршин обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2010 г. Паршин вместе с сообщниками заключили несколько фиктивных сделок купли-продажи здания бывшей школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района и получили из регионального бюджета свыше 25 млн руб., что значительно превышало фактическую стоимость объекта. При этом Паршин лоббировал интересы по продаже указанной школы на муниципальном и областном уровнях, считает следствие.