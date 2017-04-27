Повстанцы и наблюдатели сообщили о взрывах рядом с аэропортом Дамаска

В районе Международного аэропорта Дамаска утром 27 апреля произошел мощный взрыв, за ним последовал пожар, сообщает ВВС со ссылкой на заявление базирующейся в Европе наблюдательной организации «Сирийская обсерватория по правам человека». Аэропорт находится на расстоянии 25 км от города, взрыв ощущался в черте Дамаска, утверждает руководитель организации Рами Абдель Рахман. О причинах взрыва, жертвах и разрушениях он ничего не знает.

Представители повстанцев заявили Reuters, что на рассвете были нанесены до пяти ударов по складу боеприпасов рядом с аэропортом. Взрывы видели наблюдатели группировки, которые работают к востоку от столицы. С этого склада Дамаск поставляет боеприпасы иранским вооруженным подразделениям, которые воюют на стороне правительственной армии. используют группировки, действующие при поддержке Ирана. Источники Reuters не могут с точностью сказать, были это авиаудары или артиллерийский обстрел. По их словам, после взрывов начался пожар.

Ливанский телеканал «Аль-Манар», связанный с «Хезболлой», заявил, что что рядом с аэропортом взорваны склады и цистерны с горючим и это произошло в результате удара ВВС Израиля, пишет Jerusalem Post. По предварительной информации телеканала, жертв нет, нанесен только материальный ущерб.