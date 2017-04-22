Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии

ВВС Израиля 21 апреля нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военный источник в Сирии.

«Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18.45 по одной из позиций нашей армии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, удар был нанесен в тот момент, когда военные отражали атаки террористов в окрестностях Кунейтры. В результате сирийские войска понесли материальные потери.