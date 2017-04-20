Ракетный удар США по Сирии 82% россиян считают провокацией – ВЦИОМ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 82% россиян считают провокацией ракетный удар США по сирийской авиабазе. Лишь 6% опрошенных назвали действия Вашингтона ответом на применение войсками президента Башара Асада химического оружия.

Треть респондентов (35%) не ответили на вопрос о том, как России реагировать на произошедшее. 14% считают, что нужно придерживаться нейтралитета, 11% предлагают тщательно разобраться в ситуации, 11% выступают за поддержку сирийских властей.

За продолжение российской военной операции в Сирии высказались 53% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 34% (среди женщин – 45%, среди 25–34-летних – 47%, среди сторонников непарламентских партий – 63%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМа проводился 11–12 апреля. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.