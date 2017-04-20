Асад перевел свои боевые самолеты поближе к российской базе в Латакии – СМИ

Сирийская армия перевела большую часть своих самолетов с авиабазы Аш-Шайрат в провинции Хомс, по которой 7 апреля ВС США нанесли удар, на авиабазу в Латакии, рядом с базой Хмеймим, которую используют ВКС России. Это сообщает CNN со ссылкой на два американских источника и ABC News со ссылкой на одного американского чиновника.

По данным CNN, переброска боевой авиации на базу Хмеймим, которая ныне называется «Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада», началась вскоре после 7 апреля. Один из источников телекомпании говорит, что туда переброшена большая часть самолетов правительственных войск, если не все. Теперь они будут базироваться рядом с аэродромом группировки ВКС России.

Обе телекомпании предполагают, что новое место базирования было выбрано для защиты от возможных новых авиаударов США.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис говорил на прошлой неделе, что выпущенные по Аш-Шайрату ракеты «Томагавк» уничтожили около 20% действующей группировки ВВС Сирии. Это означает, что у Асада осталось не более сотни боевых самолетов, сообщает ABC News.