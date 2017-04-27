Министр разведки Израиля прокомментировал взрывы в аэропорту Дамаска

Армия обороны Израиля официально отказалась от комментариев сообщений телеканала «Аль-Манар», близкого к «Хезболле», о том, что ВВС Израиля якобы нанесли удар по складу боеприпасов рядом с аэропортом Дамаска, поскольку с этого склада распределялись припасы для отрядов «Хезболлы», воюющих на стороне правительства Сирии. Ранее СМИ сообщили о взрывах и пожаре на этом складе со ссылкой на сирийских повстанцев и наблюдателей.

Министр разведки Израиля Израэль Катц, который находится с визитом в США, заявил «Армейскому радио», что «инцидент в Сирии полностью соответствует политике Израиля по противодействию попыткам Ирана поставлять через Сирию продвинутые вооружения "Хезболле". Подтверждать или отрицать, что удар по аэропорту был нанесен Израилем, он отказался, передает Reuters. Министр напомнил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что Израиль будет немедленно реагировать на любые разведданные о намерении Ирана передать современные вооружения "Хезболле".

Ранее агентству Reuters о пяти взрывах на складе боеприпасов у аэропорта Дамаска сообщили два высокопоставленных источника в повстанческих группировках, действующих в этом районе. Они добавили, что склад использовался вооруженными группами, которые воюют в Сирии при поддержке Ирана. "Аль-Манар" сообщил, что это были авиаудары Израиля и что уничтожены склады и цистерны с горючим, но никто не пострадал. Высокопоставленный источник в одной из разведслужб в регионе сказал Reuters, что через взорванный склад проходит значительное количество вооружений, которые поступают из Ирана воздушным путем. Ранее представители руководства Израиля предупреждали, что все, что будет расцениваться как попытка передать сложные вооружения отрядам "Хезболлы" в Сирии, будет заходом за "красную линию", который потребует от Израиля ответной реакции.