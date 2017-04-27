СКР: потерпевшими по делу генерала Сугробова проходят 30 человек

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что потерпевшими по делу о преступном сообществе, организованном начальником антикоррупционного главка МВД генералом Денисом Сугробовым, проходят 30 человек. «Среди потерпевших, в отношении которых были совершены провокационные действия и инициировано незаконное уголовное преследование, был главный врач Центральной клинической больницы управления делами президента России, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации города Смоленска, и. о. ректора ФГБО УВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», – сказала Петренко.

Сегодня Мосгорсуд огласит приговор Сугробову и его подельникам, обвиняемым по делу об организации преступного сообщества и превышении полномочий. Прокурор просит приговорить генерала к 22 годам лишения свободы, остальных фигурантов – к срокам от 5 до 21 года колонии.

Дело в отношении ряда сотрудников ГУЭБиПК было возбуждено 14 февраля 2014 г. 21 февраля 2014 г. Сугробов был освобожден от занимаемой должности указом президента России. Никто из подсудимых не признает свою вину.

По версии следствия, в период с ноября 2013 г. по февраль 2014 г. преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

8 мая 2014 г. Сугробов был задержан, через неделю ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), и организации провокации взятки (ч. 3 ст. 33 и ст. 304 УК РФ).