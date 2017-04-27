Билет на смотровые площадки храма Христа Спасителя на время салюта 9 мая подорожает в три раза

Посетить смотровую площадку храма Христа Спасителя во время салюта по случаю Дня Победы можно будет за 750 руб., в то время как обычно билет стоит 250 руб. Об этом сообщила «Интерфаксу» помощница исполнительного директора Фонда храма Христа Спасителя Людмила Шмелева. При этом ветераны и инвалиды смогут посетить смотровые площадки бесплатно.

«Плату на все четыре смотровые площадки мы поднимаем только раз в году и только на время салюта в честь Дня Победы. Это объясняется тем, что на работу выходят дополнительно два лифтера, электромеханика и сотрудника видеонаблюдения», – пояснила она. По словам Шмелевой, значительно увеличивается расход электроэнергии и расходы по уборке смотровых площадок, каждая из которых вмещает до ста человек. Повышение стоимости входного билета связано и с тем, что сотрудникам в соответствии с законодательством полагаются дополнительные выплаты, добавила она.