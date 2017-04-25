Движение по улицам Москвы ограничат 27 апреля, 3, 7 и 9 мая из-за прохождения военной техники

Военная техника пройдет по московским улицам в дни репетиций и самого парада на Красной площади 27 апреля, 3, 7 и 9 мая, в связи с чем будут перекрыты для движения транспорта ряд улиц, а также изменится режим работы наземного транспорта.

Как сообщили «Интерфаксу» в транспортном комплексе столицы во вторник, военная техника пройдет, в частности, по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, по улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая Кудринская, по Триумфальной площади и Тверской улице.

Уточняется, что перекрытия 27 апреля и 3 мая запланированы во второй половине дня в связи с вечерними репетициями парада; 7 и 9 мая в связи с генеральной репетицией и самим парадом - в первой половине дня.

Собеседник агентства добавил, что на трассе прохождения военной техники и вооружения изменится работа 49 маршрутов городского наземного транспорта.