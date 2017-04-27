Песков: несанкционированная акция «Открытой России» 29 апреля приведет к законной реакции властей

В Кремле знают о запланированной на 29 апреля несанкционированной акции движения «Открытая Россия» и предупреждают, что противозаконные действия повлекут за собой соответствующую реакцию властей.

«Мы знаем, что существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия в условиях, когда город Москва выразил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции. Несмотря на это все равно звучат призывы к незаконным действиям», - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Как подчеркнул представитель Кремля, «это приведет, естественно, к абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства».

29 апреля активисты движения намерены провести акцию «Надоел»: они будут отправлять обращения в приемные президента в разных городах России с требованием, чтобы Владимир Путин не выдвигался на новый срок.

Генпрокуратура 26 апреля признала нежелательной деятельность на территории России организации «Открытая Россия».

Признание организации нежелательной означает запрет на любую ее деятельность в России. Членов нежелательной организации можно штрафовать на сумму до 15 000 руб., а за руководство ее деятельностью на территории России можно получить от штрафа в размере до 500 000 руб. до лишения свободы на срок до шести лет.

Пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен уверена, что признание организации нежелательной приурочено к акции «Надоел».