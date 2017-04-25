Полиция Москвы предостерегла сограждан от участия в несогласованной акции 29 апреля

ГУ МВД Москвы «убедительно призвало» москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади в Ильинском сквере и улице Ильинка 29 апреля. Это заявление опубликовано на сайте главка. Полиция и власти Москвы предупреждают, что мероприятие незаконно и в этой ситуации растет риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, а это создает угрозу личной безопасности людей.

Власти предложили инициаторам акции альтернативное место для ее проведения, напоминает полиция, не называя их и заявленную цель мероприятия. «Несмотря на это организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем, - говорится в предупреждении. - ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка».

Организаторы акции «Открытой России» «Надоел» собираются подать 29 апреля официальные письма от российских граждан с требованием к действующему президенту Владимиру Путину не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру и работу в органах госуправления. Комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал акцию, а Москва предложила перенести ее на проспект Сахарова, поскольку там есть оптимальные условия для подобного мероприятия. Одна из инициаторов московской акции - координатор «Открытой России» Мария Баронова - в ответ уведомила мэрию столицы, что акция пройдет по изначально заявленному маршруту, так как, по ее мнению, это не требует согласования.

Прокуратура Москвы объявила предостережения Бароновой и еще одному организатор акции - Якову Ермакову - и предупредила, что участие в мероприятии «влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность». Надзорное ведомство напомнило, что организаторам был предложен другой маршрут, от которого они отказались. «Поскольку организаторами не согласовано мотивированное предложение органов исполнительной власти по изменению места и времени проведения публичного мероприятия, его проведение запрещается в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», - говорится в сообщении прокуратуры.

Мэрия Москвы объяснила, что не может санкционировать эту акцию по заявленному адресу, потому что она неизбежно дезорганизует работу приемной президента и создаст риски для манифестантов и горожан. Как сообщил «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, коллективное обращение можно подать и через электронную приемную, однако «по неясной причине организаторы продолжают призывать граждан к участию в мероприятии в непригодном для проведения демонстрации месте, то есть, по сути, сознательно призывают людей к явному нарушению действующего законодательства и "принесению себя в жертву" во имя неясных идей».