Организаторам акции «Надоел» напомнили о существовании электронной приемной президента

Мэрия Москвы не может санкционировать акцию «Открытой России», запланированную на 29 апреля на Славянской площади, потому что она неизбежно дезорганизует работу приемной президента и создаст риски для манифестантов и горожан. Это «Интерфаксу» сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Он рассказал, что администрация представила организаторам «обоснованные предложения» перенести акцию, но в ответ организатор сказал, что «цель мероприятия - подача обращений граждан президенту по адресу: Ильинка, 23, который является почтовым адресом для отправления данных обращений и приемной президента России». Если на акцию придут 10 000 человек, как указано в заявке, толпа полностью парализует работу приемной, а отсутствие площадки для размещения заявленного количества участников «ввиду специфического формата мероприятия создает угрозу безопасности как самих участников, так и не принимающих участия в демонстрации горожан и гостей города», объяснил чиновник.

«Даже не самым опытным пользователям сети интернет понятно, что подачу любого коллективного обращения можно организовать в самой безопасной форме - через электронную приемную, - сказал Черников. - Однако по неясной причине организаторы продолжают призывать граждан к участию в мероприятии в непригодном для проведения демонстрации месте, то есть, по сути, сознательно призывают людей к явному нарушению действующего законодательства и "принесению себя в жертву" во имя неясных идей».

Организаторы акции «Надоел» собираются подать 29 апреля официальные письма от российских граждан с требованием к действующему президенту Владимиру Путину не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру и работу в органах госуправления. Комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал акцию, а Москва предложила перенести ее на проспект Сахарова, поскольку там есть оптимальные условия для подобного мероприятия. Одна из инициаторов московской акции - координатор «Открытой России» Мария Баронова в ответ уведомила мэрию столицы, что акция пройдет по изначально заявленному маршруту, так как, по ее мнению, это не требует согласования.

Черников пообещал, что власти будут настаивать на вынесении прокурорского предостережения организаторам о недопустимости нарушения закона.