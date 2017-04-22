Прокуратура предупредила о последствиях участия в акции «Открытой России»

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованной демонстрации движения «Открытая Россия», которая должна пройти 29 апреля по маршруту Славянская площадь — Старая площадь — ул. Ильинка, д. № 23/16.

Отмечается, что организаторам был предложен другой маршрут, от которого они отказались. «Поскольку организаторами не согласовано мотивированное предложение органов исполнительной власти по изменению места и времени проведения публичного мероприятия, его проведение запрещается в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”», — говорится в сообщении прокуратуры.

Организаторам акции, Марии Бароновой и Якову Ермакову, объявлены предостережения. Граждан прокуратура предупреждает, что участие в мероприятии «влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность».