Навальный оштрафован за создание помех в движении граждан

Тверской районный суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 20 000 руб. за акцию 26 марта в центре города, сообщает Русская служба ВВС. Как уточняет «Интерфакс», он признан виновным в ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП («организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка». Осужденный себя виновным не признает. Кроме того, его адвокат Ольга Михайлова обвинила полицейских в подлоге протокола задержания, по ее словам, документы были изменены после того, как их подписал Навальный, передает РБК. Навальный также заявил, что не подписывал протоколы, копии которых были представлены суду, сообщает ВВС.

Следом суд должен рассмотреть в его отношении дело по статье 19.3 - о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, которая предполагает наказание до 15 суток ареста, сообщает «Новая газета» и ВВС.

Политик не отрицал, что организовал антикоррупционную акцию в центре Москвы 26 марта, но он считает ее законной. По его словам, правительство Москвы вовремя не представило организаторам акции альтернативные маршруты ее проведения, отказавшись согласовывать шествие по Тверской улице, тем самым акция должна считаться согласованной автоматически. «Согласно решению Конституционного суда России в случае отказа и отсутствия за три дня предложения об альтернативном месте мы должны были выходить на первоначальное место. Юридические требования на 100% соблюдены», – цитирует Навального «Интерфакс».

Михайлова также заявила суду, что власти Москвы должны были в течение трех суток либо согласовать предложенное организаторами место, либо предложить альтернативное, но они в согласовании отказали, а новое место в течение трех суток не предложили. Непосредственно перед акцией чиновники предложили альтернативные адреса организаторам, «но было уже поздно», цитирует ТАСС.

Навальный требовал, чтобы по его делу был допрошен премьер-министр Дмитрий Медведев, которого ФБК в недавнем фильме-расследовании обвинил в коррупции, передает ВВС. Акции против коррупции в Москве и других городах России были способом собрать тех, кто посмотрел фильм ФБК и недоволен ситуацией.

«26 марта 2017 г. в Москве Навальный, являясь организатором, осуществил публичные призывы на выход граждан на Тверскую улицу, создав помехи движению и нарушив общественный порядок», – зачитала материалы административного дела судья Алеся Орехова. «Вину я не признаю. Люди недовольны коррупцией, вот они и вышли на мирную акцию», – сказал Навальный в суде (цитаты «Интерфакса»).

Адвокат Михайлова указывала суду на исправления в протоколе на ее клиента, сообщает РБК. По ее мнению, полицейские переписали статью, которая вменялась Навальному, изначально в протоколе было указано «нарушение порядка проведения массового мероприятия» – ч. 1 ст. 20.2 КоАП. Политик в результате признан виновным по ч.1 ст. 20.2.2. КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»), сообщает «Интерфакс». «Задержание Навального было незаконным. Был использован исправленный протокол. На нем видна потертость. Вместо статьи 20.2 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях была написана статья 20.2.2. часть 1, которая в отличие от первой не предусматривает наказание в виде административного ареста», - сказала она. По мнению Михайловой, нарушение, которое совершили сотрудники ОВД «Коньково», требует проверки и привлечения полицейских к ответственности.

Также адвокат требовала освободить Навального немедленно и закрыть административное производство. Еще она ходатайствовал о приобщении документов по согласованию места проведения митинга. Суд отклонил все ходатайства Навального и защиты, кроме просьбы о приобщении документов, отмечает «Интерфакс».

Ранее по ст. 20.2.2 КоАП к административной ответственности в Москве были привлечены несколько уличных музыкантов, напоминает «Интерфакс». В случае наличия двух решений об административном правонарушении правоохранительные органы могут попросить суд заменить условное наказание Навальному по уголовному делу «Ив Роше» на реальное, напоминает ТАСС.

Задержание Навального 26 марта

Evgeny Feldman for Alexey Navalny’s campaign photo via AP Оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный был задержан у ст. м. «Маяковская», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш 1/6 ФБК Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией» 2/6 Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции 3/6 ФБК Путь автобусу перегораживали стоящими недалеко машинами 4/6 Алексей Абанин / ФБК Как сообщает РБК, автобус пытались раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «Позор!», сообщил корреспондент «Ведомостей» 5/6 Maxim Shemetov / Reuters В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции 6/6

Навальный был задержан у ст. м. «Маяковская» вскоре после 14.00 – заявленного начала акции против коррупции. После задержания он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией». Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции. Они пытались автобус раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «позор», сообщил корреспондент «Ведомостей». Позднее стало известно, что в ОВД на него стали оформлять протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массовой акции.