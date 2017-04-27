Ростуризм предупреждает о рисках поездок в Европу из-за эпидемии кори

Ростуризм предупреждает россиян о рисках заражения корью во время поездок в европейские страны. Ведомство просит туроператоров сообщать клиентам о рисках для здоровья и жизни, говорится в сообщении Ростуризма.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы, информировать клиентов об эпидемиологической ситуации в регионе и связанным с этим риском для здоровья и жизни. Туристам, планирующим поездки в страны Европы, Ростуризм рекомендует учитывать риски пребывания, связанные со вспышкой кори», — отмечается в сообщении.

26 апреля Роспотребнадзор уведомлял, что более 4000 человек пострадали от вспышки кори в Европе в 2017 г., в некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала. Случаи заболеваний были зафиксированы в 14 странах: Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии.