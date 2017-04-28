Власти Москвы согласовали шествие оппозиции по проспекту Сахарова 6 мая

Столичные власти согласовали проведение шествия оппозиции в центре Москвы 6 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов акции Александра Рыклина. «Согласовали шествие по проспекту Сахарова, от Бульварного до Садового кольца», - сказал он. Митинг по итогам шествия согласован не был, уточнил он. Время начала и численность остались прежними - 14:00 и 10 000 человек.

Ранее группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Шествие планировалось провести от Октябрьской площади до Болотной площади, предполагаемая численность участников акции - 10 000 человек, рассказывал Рыклин. Заявителями акции выступили Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин. Однако это шествие власти города согласовать отказалась.

26 апреля столичный Департамент региональной безопасности предложил оппозиции провести акцию 6 мая возле метро «Октябрьское поле» или в Люблино. Заперт на шествие до Болотной площади обосновывался подготовкой к проведению парада 9 мая на Красной площади.