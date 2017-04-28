Госдума объявила о выходе в соцсети с помощью профессиональных журналистов

У Госдумы появились аккаунты в соцсетях, они будут отражать всю повестку работы нижней палаты - от освещения мероприятий до разъяснения сути законодательной деятельности. Как сообщает «Интерфакс», это заявил 28 апреля председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. О таких планах палаты «Ведомости» узнали от источников неделю назад. 27 апреля RNS обнаружил на сайте Думы ссылки на аккаунты в шести соцсетях.

Вести аккаунты будут профессиональные журналисты, цитирует агентство «Москва» сообщение пресс-службы профильного думского комитета: «Реализовывать идею будет отдел, созданный в структуре управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ», но содержание «будет генерироваться не специалистами по продвижению контента в интернете, а профессиональными журналистами». «Рассчитываю, что со временем им удастся сделать Государственную думу одним из интересных участников блогосферы», - надеется Левин.

Предполагается, что контент в каждой сети будет разным - в Instagram – парламент в лицах, Facebook - мнения и оценки экспертов, «В контакте» – разъяснения законов. Аккаунт в Twitter у Думы уже был.

«Госдума - это открытый, публичный орган народного представительства. Естественно, что такой подход предполагает и прямой диалог с избирателем. А где сейчас наиболее активный и открытый диалог? В социальных сетях. Соцсети - это наиболее логичный в современных условиях инструмент донесения своей повестки - от освещения мероприятий до разъяснения сути законодательной деятельности», - цитирует Левина «Интерфакс».