Госдума выйдет в шесть соцсетей

К концу апреля Госдума запустит официальные аккаунты в шести социальных сетях, знает собеседник, близкий к руководству, и сотрудник думского аппарата. Аккаунты будут во «В контакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассниках». Новое руководство Думы провело аудит цифрового направления - не только сайта и социальных сетей, но и программного обеспечения аппарата. По словам собеседников, аудит показал, что ресурсы не соответствуют современным реалиями.

Легкость Госдумы

У думских социальных сетей должен быть легкий и современный дизайн (для аккаунтов разработают фирменный стиль), а контент должен быть понятен читателям: новости, фото дня, интересные факты о думе и депутатах, прямые трансляции, разъяснения законопроектов. До сих пор у Госдумы есть только автоматический Twitter с новостями с официального сайта. У спикера Госдумы Вячеслава Володина не появится официальных аккаунтов ни в одной из социальных сетей.

Подход будет отличаться от ведения аккаунтов у других госорганов: за контент будут отвечать не smm-специалисты, а профессиональные журналисты. Планируется, что каждая площадка будет самостоятельной и информация на них будет доноситься разными способами. В Instagram - Госдума в лицах, в Facebook - мнения экспертов и оценка, «В контакте» - разъяснение законов, приводит пример собеседник в аппарате. «Кроме того, чтобы показать открытость Думы людям и привлечь их внимание, будет запущен ряд спецпроектов совместно с Mail Ru Group - "В контакте" и "Одноклассниками", - знает он.

Действительно, обсуждается ряд спецпроектов, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Mail.Ru Group. «Две наши крупнейшие социальные сети - "Одноклассники" и "В контакте" с их многомиллионными аудиториями - логичный и естественный канал для предоставления актуальной информации пользователям», - сообщили в пресс-службе. «Можно только приветствовать заинтересованность Государственной думы в создании своих сообществ и групп со своим уникальным контентом в соцсетях - это повышает прозрачность деятельности, способствует открытому и оперативному диалогу», - считают в пресс-службе.

Официальный сайт Госдумы модернизируют по поручению спикера, продолжает собеседник в аппарате. Этим под руководством председателя комитета по информационным технологиям Леонида Левина занимается рабочая группа из экспертов, и через полгода сайт должен перезапуститься. В Госдуме планируют собрать «объединенную редакцию по примеру ведущих СМИ»: около 20 сотрудников, которые будут заниматься сайтом и социальными сетями. Запуск социальных сетей – первый этап этой работы, знает собеседник.

Свои сайты ранее уже переделали Совет Федерации, правительство и Кремль. Есть определенные требования пользователей: «легкий и понятный интерфейс, доступность для гаджетов», добавляет думский чиновник.

МИД в пример

Лучшие кейсы аккаунтов государственных органов в социальных сетях — МИД и «Роскосмос», считает директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев.

У МИДа самое большое количеств подписчиков (только в «Твиттере» 1,25 млн) и самое большое количество сообщений, несколько десятков в день, рассказывает эксперт. По его мнению, продвижению министерства помогает «яркий стиль Марии Захаровой, разбавление серьезной информации эмоциями и юмором». «Роскосмос» активно развивает аккаунты «В контакте» и в Instagram, добавляет Соловьев: «Например, сейчас “Роскосмос” запустил в “В контакте” целый документальный сериал “В космосе”, в котором они показывают, как готовится и проходит полет на МКС. Первую серию уже посмотрело 800 000 человек», - объясняет специалист.

Решение Госдумы сразу завести аккаунты в шести основных соцсетях абсолютно правильное, так как вместе они покрывают практически весь спектр интернет-пользователей, продолжает Соловьев. «В контакте» и «Одноклассники» — соответственно более молодую и более возрастную аудиторию по всей стране, а Facebook и Telegram — особые социальные группы в Москве и региональных столицах: чиновников, политиков, СМИ, креативный класс, экспертное и научное сообщества. Instagram — активную молодежь в средних и крупных городах. Что касается Twitter, то он развит среди политиков и госорганов на Западе, а в России это уже не особенно перспективная история, уверен Соловьев.

По его мнению, совершенно напрасно забыт «интернет-телевизор Youtube, где можно создать канал Госдумы». В отличие, например, от «В контакте» и «Одноклассников», где страницам Госдумы придется стартовать с нуля и планомерно набирать подписчиков, в Youtube уже сегодня есть блогеры с многомиллионными аудиториями, считает Соловьев и приводит в пример выросшую популярность Владимира Жириновского в интернете после эфира для видеоблога «Дневник хача».

«Алексей Навальный на этой неделе снова в топе Youtube благодаря походу на интервью к Юрию Дудю. Сложно представить, что вслед за Навальным к Дудю придет спикер Госдумы», - сомневается Соловьев. «Отправлять туда Наталью Поклонскую мы бы тоже не рекомендовали. А вот если бы к нему пришел, например, депутат от “Единой России” Андрей Исаев, на ходу говорящий афоризмами, умеющий ответить на троллинг троллингом, это была бы бомба», - уверяет он.

Тут может быть два направления, рассуждает политолог Михаил Виноградов. Одно - увеличить контроль, так как соцсети стали слишком публичными площадками, говорит он. Второе - рационализировать активность в соцсетях. «Попытаться исправить привычную ситуацию, когда депутат на своей странице ограничивается описанием своих встреч в третьем лице, поздравлениями читателей с праздником и поздравлениями коллег-депутатов с днями рождения», - предполагает он.

«Например, Telegram удобнее для формирования повестки - важная для тебя новость почти гарантированно будет прочитана подписчиками. И вообще вечная проблема Думы - научиться рассказывать о себе коротко. Грамотное использование Telegram может этому помочь», - считает эксперт.