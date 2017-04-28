Володин обещал защитить права жителей сносимых пятиэтажек через нормы прямого действия

Госдума собирается через нормы прямого действия закрепить все вопросы о защите прав граждан в законопроекте о реновации жилья в Москве. Как передает ТАСС, это спикер палаты Вячеслав Володин пообещал на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. По его словам, парламентские слушания на эту тему пройдут в Думе во второй половине мая.

«Нужно исходить из принципа - город и его развитие для людей, а не развитие города за счет горожан, за счет граждан, - цитирует его "Интерфакс". - В этой связи при доработке законопроекта о реновации ко второму чтению будем исходить из необходимости максимально полного учета мнения горожан. И постараемся в законе через нормы прямого действия закрепить все вопросы, связанные с правами граждан».

При обсуждении законопроекта о реновации вопросы защиты интересов граждан выносились на первый план, рассказал спикер. Он добавил, что поддержка закона, по его словам, будет зависеть от того, насколько во втором чтении будут защищены права граждан, права москвичей, и насколько удастся защитить эти права и интересы граждан нормами прямого действия.