Собянин: От сноса дома по программе реновации можно будет отказаться

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что гарантия переселения в том же районе жителям сносимых по программе реновации домов будет прописана в обсуждаемом сейчас законе. Он перечислил «В контакте» попунктно поправки, которые, по его словам, будут предложены в законопроект для учета прав и интересов граждан. Многие пункты повторяют заявления, которые он сделал 26 апреля на встрече с обеспокоенными горожанами.

«Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей ЦАО, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе. Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа», - написал мэр и добавил, что власти будут стараться предлагать выселяемым квартиру в том же квартале и вообще «в шаговой доступности от старой пятиэтажки». Два дня назад он обещал, что в законопроект о реновации ко второму чтению Москва внесет поправку, где будет прописано, «что граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой район». По его словам, в мэрии уверены, что смогут обеспечить 100% «всех тех, кто пожелает остаться в районе, где они проживают».

«При желании жители пятиэтажек смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья», - добавил Собянин.

Третьим пунктом градоначальник пообещал, что прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. «Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир», - обещает мэр. Горадминистрация поможет жильцам зарегистрировать право собственности на новую квартиру.

Затем Собянин повторил данное два дня назад обещание, что новые квартиры будут предоставляться уже с отделкой комфорт-класа.

«Для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет», - гласит пятый пункт. 26 апреля Собянин заверял, что проблем с ипотекой при расселении не возникнет. После принятия в первом чтении законопроекта о реновации жилья в Москве выяснилось, что в нем никак не защищены права банков, выдавших ипотечные кредиты. Как выяснил «Коммерсантъ», депутаты Госдумы «даже не подозревали о том, что вопросы об ипотеке могут относиться к теме данного законопроекта», хотя ипотека в пятиэтажках есть и выдают ее крупные игроки. Выдающие ипотечные кредиты крупные банки спохватились и выдвинули своих представителей в экспертную группу, которая занялась подготовкой соответствующих поправок ко второму чтению. Источники издания объяснили, что в действующем виде законопроект о реновации ущемляет и права заемщика, и права банков. Банкиров и граждан также беспокоит невнятная формулировка о «равнозначности» жилья.

По словам мэра, «владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать, получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем». Собственникам нежилых помещений в сносимых зданиях он пообещал дать выбор - равнозначное помещение или денежная компенсация в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений.

Нуждающимся мэр пообещал помочь с переездом.