При сносе домов Собянин обещал переселить в тот же район 100% желающих

Но если кто-то захочет выбрать не свой, а другой район, власти пойдут ему навстречу, успокоили москвичей

В мэрии Москвы видят, что при расселении сносимого жилья смогут обеспечить 100% «всех тех, кто пожелает остаться в районе, где они проживают». Как передает «Интерфакс», это заявил 26 апреля мэр Сергей Собянин на встрече с жителями города. Также он обещал, что переселять жильцов сносимых домов во временный фонд не будут.

Мэр заверил, что в каждом районе старой Москвы есть стартовые площадки для строительства нового жилья и «волновой» реновации, и напомнил, что у города богатый опыт по расселению ветхого жилья. «С учетом этого опыта мы понимали, что процентов 90 жителей останутся в тех районах, где проживают. Тем не менее, жители начали волноваться», - сказал Собянин. Как передает агентство «Москва», он обещал, что в законопроект о реновации ко второму чтению Москва внесет поправку, где будет прописано, «что граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой район». «Потому что есть же пограничные районы. И иногда через дорогу уже следующий район, иногда просто комфортнее переселиться в соседний дом, который рядом с вами стоит, но административно находится в другом районе», - сказал он для примера. Он также заверил, что если москвич при переселении из пятиэтажки захочет выбрать не свой, а другой район, то власти пойдут ему навстречу, передает «Интерфакс».

Власти уже изучают первые 150 участков под постройку новых домов для реновации, писал утром «Коммерсантъ». По его сведениям, из 150 однозначно пригодны под застройку только 100 участков. Расположены они во всех округах Москвы, но большая часть приходится на восток и юго-восток, где было построено больше всего хрущевок. Источники издания не уточняют адресов. Столичные власти ситуацию не комментируют.

Около двух третей рассматриваемых площадок принадлежат Москве, остальное находится либо в федеральной собственности, либо у частных владельцев. На востоке и юго-востоке Москвы новые кварталы, вероятно, будут возводиться на месте бывших промзон, которых здесь много. «Большая часть земель промзон принадлежит городу, который сдал участки в аренду. С арендаторами власти быстро решат вопрос», - говорит собеседник издания.

Временный жилищный фонд на время программы реновации мэрия создавать не планирует, сказал также Собянин. «Переселять дважды, в какой-то маневренный фонд, потом из маневренного фонда? Два переезда - это один пожар. История не очень хорошая», - цитирует его «Интерфакс».

Собянин снова пообещал, что власти сделают все для того, чтобы жители пятиэтажек, получая новые квартиры, оставались в том же районе или квартале. «Это очень важно: люди привыкли к детскому саду, поликлинике, школе, соседям», - понимают в мэрии.

Сноситься будут не все пятиэтажки Москвы, отметил градоначальник. «Часть кирпичных домов, сталинок, находятся в нормальном состоянии, с хорошим фундаментом, хорошими стенами. Их никто сносить не собирается», - заверил он.

Большинство новых домов, которые будут строить по программе реновации, «будут индивидуальной застройки, индивидуального архитектурного решения в силу того, что мы, во-первых, хотим, чтобы был красивый район», сказал Собянин (цитаты агентства «Москва»). «А во-вторых, очень сложно типовые дома применять в существующей застройке, потому что мы должны подстраиваться под нее, и применение типовых домов будет, наверное, но в большинстве, скорее всего, нам необходимо будет осуществлять индивидуальное проектирование, индивидуальное строительство. И новые панели позволяют делать разные уровни, разные этажности, разные конфигурации», - сказал он. Мэр пообещал, что в новых домах будет отделка комфорт-класса, повышенного качества, хотя до сих пор «для бюджетного строительства, для переселения делали минимальную отделку, эконом-класса», передает «Москва».

На вопрос, в какие дома переедут москвичи из сносимого жилья, монолитные или панельные, Собянин ответил, что не меньше половины, а то и больше новых домов будут монолитными.

Город готов продумать систему льгот для приобретения квартир большей площади в рамках программы реновации, пообещал также мэр. «Конечно, можно будет использовать материнский капитал, никаких для этого ограничений нет. Можно использовать ипотеку, - цитирует его "Москва". - Мы со своей стороны будем предоставлять там определенные скидки, отсрочку платежа, но относительно - совсем уж не можем предоставлять бесплатно, иначе программа сама забуксует, не пойдет. Будем делать и скидки, и какие-то отсрочки платежа, льготную ипотеку, вместе с коллегами из АИЖК отработаем программу».

Проблем с ипотекой у выселяемых жильцов не возникнет, заверил он. «У нас уже большой опыт, когда мы переселяли из первой серии пятиэтажек. У части были заключены ипотечные договоры, банки их переоформляли, потому что одномоментно гасится свидетельство о собственности по старой квартире, и одновременно выдается свидетельство о собственности на новую квартиру, осуществляется замена залога», - сказал мэр (цитата агентства «Москва»).

После принятия в первом чтении законопроекта о реновации жилья в Москве выяснилось, что в нем никак не защищены права банков, выдавших ипотечные кредиты. Как выяснил «Коммерсантъ», депутаты Госдумы «даже не подозревали о том, что вопросы об ипотеке могут относиться к теме данного законопроекта», хотя ипотека в пятиэтажках есть и выдают ее крупные игроки. Выдающие ипотечные кредиты крупные банк спохватились и выдвинули своих представителей в экспертную группу, которая занялась подготовкой соответствующих поправок ко второму чтению. Источники издания объяснили, что в действующем виде законопроект о реновации ущемляет и права заемщика, и права банков. Банкиров и граждан также беспокоит невнятная формулировка о «равнозначности» жилья.

Программа реновации будет начата за счет города, сказал также Собянин. «Мы изначально хотим это сделать все-таки за счет городского строительного комплекса, начать эту программу, инвесторов, наверно, будем привлекать, но уже на последующих стадиях, на каких-то свободных площадках. Для начала, для того чтобы запустить эту программу, мы будем кредитовать за счет бюджета ее, раскручивать, что называется, так чтобы не было таких историй, когда отдали инвестору, а он не справился по какой-то причине», - отметил он (цитаты агентства «Москва).

По словам Собянина, еще до объявления о программе реновации жилищного фонда власти получили около 250 000 обращений москвичей с просьбой продолжить программу сноса ветхих пятиэтажек, передает "Интерфакс".

Голосование по программе реновации начнется 15 мая, объявил также Собянин. Ранее руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев объяснял, что для голосования по реновации будет предложена максимально надежная схема верификации голосов, напоминает ТАСС. Москвичам на платформе «Активного гражданина» предложат ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня. По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос.

Кроме того, горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования, то есть его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме.

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