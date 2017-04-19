Совет при президенте раскритиковал законопроект о сносе пятиэтажек
- Бэла Ляув,
- Анастасия Корня
- / Ведомости
Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве не решает поставленной задачи – обновления жилищного фонда, говорится в проекте заключения Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на законопроект («Ведомости» ознакомились с ним). Документ одобрен в понедельник без возражений, рассказали участники заседания.
Основная причина появления законопроекта – забота о гипотетических интересах граждан, говорится в документе. Однако у граждан могут быть личные причины на то, чтобы не соглашаться на переезд в более комфортное помещение, и такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено в институте частной собственности. Среди возможных причин отказа авторы приводят нежелание жить вдали от родственников, или менять привычную обстановку в пожилом возрасте, или менять школу.
Не согласны эксперты и с тем, как Москва планирует прекращать права собственности несогласных с переездом жителей: процесс описан как «технический», хотя с точки зрения конституционных прав – один из основных. «Уровень конституционных гарантий права частной собственности не может быть снижен при реализации даже наиболее привлекательных социальных объектов», – считают авторы заключения. Категорически неприемлемой называют они подмену двух институтов: изъятия земельных участков для госнужд – прекращением права собственности: «Данное предложение основано на неуважении к праву частной собственности, защита которого гарантирована Конституцией». В отличие от института изъятия механизм, предлагаемый Москвой, не содержит возможности для граждан требовать денежной компенсации взамен их жилья.
Есть вопросы у совета и к судебному рассмотрению споров. Москва предлагала оставить собственнику квартиры возможность оспорить решение суда только в части равнозначности предоставляемого жилья. Это делает решение административного органа непроверяемым и неотменяемым в судебном порядке, что противоречит среди прочего принципу разделения властей, закрепленному в Конституции.
Не устраивает экспертов и само определение «равнозначности» для собственников нежилых помещений. Стоимость предоставляемой недвижимости может оказаться во много раз ниже стоимости освобождаемого, а удаленность от прежнего места может повлечь как ухудшение бизнеса, так и его прекращение. Возможности выплаты стоимости также нет.
Неверно выбран и путь корректировки законов: попытка существенно расширить закон о статусе столицы неоправданно выходит за пределы возможного предмета данного закона. Необходимость масштабной реновации может возникнуть не только в Москве. Но создание предлагаемого Москвой механизма сделает невозможным подобную реновацию в любом другом городе, так как у него не будет статуса столицы, отмечается в проекте.
Пятиэтажки Москвы: прошлое и будущее
Поставленная московскими властями задача требует других механизмов ее решения, а сам законопроект нуждается в переработке: «Создание и функционирование правового государства <...> требует использования адекватных правовых механизмов для решения экономических и социальных задач <...> Такие правовые механизмы найти пока не удалось».
Правительство России на днях поддержало законопроект о сносе. У Белого дома нет принципиальных замечаний: дополнительной проработки требуют само понятие «реновация», возможность учета мнения населения и т. д. 20 апреля Госдума должна уже рассмотреть законопроект в первом чтении. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова переадресовала вопросы по законопроекту к вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру строительства Михаилу Меню. Представитель Козака переадресовал в аппарат правительства, который готовил отзыв на законопроект; его представитель рекомендовал обратиться в пресс-службу правительства. Замечания Минстроя касались только градостроительного регулирования, сообщил его представитель. Получить комментарии в пресс-службе правительства Москвы не удалось.
Решающее значение в судьбе законопроекта по реновации будет иметь мнение государственно-правового управления президента (ГПУ), говорит политолог Дмитрий Орлов. Возглавляющая ГПУ Лариса Брычева входит в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Предварительное заключение совета при президенте верно отражает основные нарушения проектом закона норм гражданского законодательства, основных принципов гражданского права и закрепленных Конституцией прав на частную собственность и судебную защиту, считает партнер «Яковлев и партнеры» Нина Евстратова. «Принудительное изъятие неаварийного, безопасного жилья недопустимо, поскольку ставит под сомнение конституционный принцип неприкосновенности частной собственности, – соглашается партнер «Юков и партнеры» Марина Краснобаева. – Механизм принудительного изъятия земельных участков для госнужд не может быть распространен на жилые помещения. Реновацию можно проводить только с согласия собственников, только они вправе решать, где хотят жить».
В подготовке статьи участвовал Филипп Стеркин