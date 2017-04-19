Совет при президенте раскритиковал законопроект о сносе пятиэтажек

У людей могут быть личные причины не соглашаться на переезд в более комфортное помещение и такое желание нужно уважать, считает совет при президенте

Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве не решает поставленной задачи – обновления жилищного фонда, говорится в проекте заключения Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на законопроект («Ведомости» ознакомились с ним). Документ одобрен в понедельник без возражений, рассказали участники заседания.

Основная причина появления законопроекта – забота о гипотетических интересах граждан, говорится в документе. Однако у граждан могут быть личные причины на то, чтобы не соглашаться на переезд в более комфортное помещение, и такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено в институте частной собственности. Среди возможных причин отказа авторы приводят нежелание жить вдали от родственников, или менять привычную обстановку в пожилом возрасте, или менять школу.

Не согласны эксперты и с тем, как Москва планирует прекращать права собственности несогласных с переездом жителей: процесс описан как «технический», хотя с точки зрения конституционных прав – один из основных. «Уровень конституционных гарантий права частной собственности не может быть снижен при реализации даже наиболее привлекательных социальных объектов», – считают авторы заключения. Категорически неприемлемой называют они подмену двух институтов: изъятия земельных участков для госнужд – прекращением права собственности: «Данное предложение основано на неуважении к праву частной собственности, защита которого гарантирована Конституцией». В отличие от института изъятия механизм, предлагаемый Москвой, не содержит возможности для граждан требовать денежной компенсации взамен их жилья.

Есть вопросы у совета и к судебному рассмотрению споров. Москва предлагала оставить собственнику квартиры возможность оспорить решение суда только в части равнозначности предоставляемого жилья. Это делает решение административного органа непроверяемым и неотменяемым в судебном порядке, что противоречит среди прочего принципу разделения властей, закрепленному в Конституции.

Не устраивает экспертов и само определение «равнозначности» для собственников нежилых помещений. Стоимость предоставляемой недвижимости может оказаться во много раз ниже стоимости освобождаемого, а удаленность от прежнего места может повлечь как ухудшение бизнеса, так и его прекращение. Возможности выплаты стоимости также нет.

Неверно выбран и путь корректировки законов: попытка существенно расширить закон о статусе столицы неоправданно выходит за пределы возможного предмета данного закона. Необходимость масштабной реновации может возникнуть не только в Москве. Но создание предлагаемого Москвой механизма сделает невозможным подобную реновацию в любом другом городе, так как у него не будет статуса столицы, отмечается в проекте.

Пятиэтажки Москвы: прошлое и будущее

Максим Стулов / Ведомости Первый микрорайон типовых пятиэтажных домов, позже получивших название «хрущевки», появился в Черемушках в конце 1950-х годов на улице Гримау (на фото). Он был не пяти-, а четырехэтажным, во дворе был построен фонтан 1/9 Dean Conger / Corbis / Getty Images «9-й квартал Черемушек», стал прототипом для всего массового жилищного строительства советских времен 2/9 Евгений Разумный / Ведомости Один из самых популярных типов блочных пятиэтажек – 1-510 (на фото дом 10 на улице Литвина-Седого). Изначально дома этого типа готовились к строительству как четырехэтажные, но в массовое строительство пошли пять этажей, говорится на сайте департамента имущества. Там же сообщается, что количество этажей в таких домах можно увеличить до семи, а лифт пристроить 3/9 Максим Стулов / Ведомости За последние 18 лет в городе было снесено 6 млн кв. м пятиэтажек, а на их месте построено 21 млн кв. м жилья, отчиталась мэрия 4/9 Евгений Разумный / Ведомости 21 февраля президент России Владимир Путин рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину снести ветхие хрущевки в Москве и на их месте построить новые дома 5/9 Евгений Разумный / Ведомости Больше всего хрущевок на начало 2017 г. в Восточном административном округе (1565), на втором месте – Юго-Восточный административный округ (930), на третьем – Северный (880), подсчитали «Ведомости» 6/9 Евгений Разумный / Ведомости Из московских районов на первом месте по числу «хрущевок» Кузьминки (300 пятиэтажек), на втором – Перово (276), на третьем – Хорошево-Мневники (239) 7/9 Максим Стулов / Ведомости Во вторую волну сноса пятиэтажек в Москве ценные с архитектурной точки зрения дома сносить не будут, это заявил в эфире «России 24» главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его словам, сначала придется определить, какие именно здания будут демонтироваться, ведь есть и ценные пятиэтажки. К ним Кузнецов отнес дом Бурова - шестиэтажный жилой дом на Ленинградском проспекте, один из первых жилых домов, построенный из крупных бетонных блоков заводского изготовления в 1940 г. 8/9 Евгений Разумный / Ведомости После объявления о новой программе сноса пятиэтажек число выставленных на продажу квартир в хрущевках снизилось, свидетельствуют данные ЦИАНа. В базе появляется на четверть меньше новых объявлений об их продаже, при этом продавцы в три с лишним раза чаще, чем раньше, снимают хрущевки с продажи, рассказал ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин 9/9

Поставленная московскими властями задача требует других механизмов ее решения, а сам законопроект нуждается в переработке: «Создание и функционирование правового государства <...> требует использования адекватных правовых механизмов для решения экономических и социальных задач <...> Такие правовые механизмы найти пока не удалось».

Правительство России на днях поддержало законопроект о сносе. У Белого дома нет принципиальных замечаний: дополнительной проработки требуют само понятие «реновация», возможность учета мнения населения и т. д. 20 апреля Госдума должна уже рассмотреть законопроект в первом чтении. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова переадресовала вопросы по законопроекту к вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру строительства Михаилу Меню. Представитель Козака переадресовал в аппарат правительства, который готовил отзыв на законопроект; его представитель рекомендовал обратиться в пресс-службу правительства. Замечания Минстроя касались только градостроительного регулирования, сообщил его представитель. Получить комментарии в пресс-службе правительства Москвы не удалось.

Решающее значение в судьбе законопроекта по реновации будет иметь мнение государственно-правового управления президента (ГПУ), говорит политолог Дмитрий Орлов. Возглавляющая ГПУ Лариса Брычева входит в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Предварительное заключение совета при президенте верно отражает основные нарушения проектом закона норм гражданского законодательства, основных принципов гражданского права и закрепленных Конституцией прав на частную собственность и судебную защиту, считает партнер «Яковлев и партнеры» Нина Евстратова. «Принудительное изъятие неаварийного, безопасного жилья недопустимо, поскольку ставит под сомнение конституционный принцип неприкосновенности частной собственности, – соглашается партнер «Юков и партнеры» Марина Краснобаева. – Механизм принудительного изъятия земельных участков для госнужд не может быть распространен на жилые помещения. Реновацию можно проводить только с согласия собственников, только они вправе решать, где хотят жить».

В подготовке статьи участвовал Филипп Стеркин