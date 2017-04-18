Пятиэтажки в Москве почти не продаются

Продажи квартир в пятиэтажках практически встали, рассказывают риэлторы. Рынок стоит: воодушевленные обещаниями Собянина продавцы необоснованно начали повышать цены, но покупатели не спешат приобретать такие квартиры – их перспектива не ясна, а за сопоставимые суммы они могут купить качественное жилье в новостройках, говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома. Активность снизилась, подтверждает председатель совета директоров «Бест-недвижимости» Григорий Полторак: по некоторым квартирам за последние недели не раздается ни одного звонка. Были отдельные попытки со стороны продавцов повысить стоимость квартир, но они сходят на нет, потому что спрос низкий, указывает гендиректор агентства недвижимости «Релайт-недвижимость» Олег Самойлов.

По оценкам «Метриум групп», доля пятиэтажек на вторичном рынке Москвы и новой Москвы составляет примерно 10%, это 18 000–20 000 квартир. Доля предложения квартир в хрущевках в марте заметно сократилась – до 8,5%, говорит управляющий партнер «Миэль – сеть офисов недвижимости» Марина Толстик. По ее словам, часть собственников передумали продавать квартиры, чтобы дождаться от города нового жилья.

Часть покупателей переориентируется на новостройки в новой Москве и территориях за МКАД – по ценам они конкурируют с пятиэтажками, рассказывает один из риэлторов. Он приводит пример: человек приобрел за 5,6 млн руб. двухкомнатную квартиру в Некрасовке (51 кв. м) вместо 45 кв. м в Выхине. Купить однокомнатную квартиру площадью около 30 кв. м можно за 4,2–4,5 млн руб., говорит управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. По ее словам, на вторичном рынке спрос смещается от хрущевок в пользу новостроек новой Москвы, впрочем, эта тенденция характерна для рынка на протяжении последних 2–3 лет.

Путин за Вчера правительство поддержало законопроект о сносе пятиэтажек. Об этой программе мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Планируется снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек. Списки первых домов на снос власти планируют объявить уже в мае.

Хрущевки – самое бюджетное жилье столицы, отмечает Толстик: средняя стоимость 1 кв. м в панельных московских пятиэтажках – 155 210 руб., в кирпичных – 181 480 руб. Хрущевки, по словам Шломы, примерно на 12% дешевле массового сегмента столичной вторички. Если продажи в марте были со средним дисконтом в 9%, то в пятиэтажках он достигал 15%, продолжает он: «Это очевидное свидетельство завышенных ожиданий продавцов, единственное преимущество таких квартир – цена: покупатели готовы рассматривать их при значительном дисконте». Люди не готовы приобретать кота в мешке, говорит Литинецкая. Шлома считает, что разрыв в цене между морально устаревшим и современным жильем будет расти.

Полторак отмечает «проблемы с банками»: те стали сомневаться, что будет в дальнейшем с предметом залога. «Такая проблема возникла недавно при продаже квартиры на ул. Дмитрия Ульянова – район хороший, а если квартиру дадут в другом районе и она будет дешевле?» – приводит он пример.

ВТБ и «ВТБ 24», как и ранее, предоставляют ипотечные кредиты на квартиры в пятиэтажках, которые не стоят в планах на снос и реконструкцию, сообщила пресс-служба ВТБ: условия кредитования не меняются: если объект вносится в список на снос, банк готов заменить предмет ипотеки. «Дельтакредит» не менял политику в отношении пятиэтажек, заверил руководитель кредитного департамента Алексей Просвирин. Запросы в Сбербанк и Газпромбанк остались без ответа.