В Мосгордуме предложили переселенцам из хрущевок предоставлять квартиры с ремонтом «под ключ»

Московское отделение партии «Единая Россия» предлагает внести в федеральный законопроект о реновации ветхого жилого фонда в столице ряд поправок. Они будут направлены в Госдуму в виде отзыва Мосгордумы на проект документа.

В пятиэтажках живет много малообеспеченных горожан, отметил секретарь столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский, поэтому при переселении должны предоставляться квартиры с ремонтом «под ключ». По его словам, в федеральном законе также необходимо прописать возможность выбора: либо получить новое жильё в собственность, либо по договору социального найма.

Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию Сергей Зверев предложил в ходе «круглого стола» прописать в законе норму, по которой собственники нежилых помещений в пятиэтажках могли бы получить взамен равнозначные помещения.

«Я полагаю целесообразным учесть возможность предоставления взамен изымаемых помещений равнозначные, а также предусмотреть возможность выплаты денежных компенсаций за эти помещения по рыночной, не кадастровой цене», - заявил он.

Председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов напомнил, что при переселении из сносимых пятиэтажек новые квартиры будут предоставляться в районе прежнего проживания. Новые квартиры будут не меньшей жилой площади и с не меньшим количеством комнат.

Отзыв на проект федерального законопроекта, касающегося реновации пятиэтажек, Мосгордума намерена оформить своим постановлением на пленарном заседании в среду.