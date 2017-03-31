АИЖК поддержит льготную ипотеку для жильцов сносимых пятиэтажек

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готово участвовать в совместной с правительством Москвы льготной программе ипотеки для жильцов сносимых пятиэтажек. «Мы успешно реализуем региональные социальные программы с Московской, Владимирской областями. Ведутся переговоры о расширении сотрудничества с рядом других регионов. В ближайшее время мы подготовим предложения для запуска подобной программы в Москве», - сообщила пресс-служба АИЖК.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью газете «Коммерстантъ» сказал, что власти столицы думают над льготной ипотекой для собственников квартир в пятиэтажках, которые захотят увеличить жилплощадь при расселении. Пока вопрос в проработке, условия и возможность именно льготного режима не подтверждались.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7900 домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. Хуснуллин сообщал, что списки территорий, которые попадут под программу реновации, будут определены «где-то к осени». По словам заммэра, речь идет о территориях, которые «могут быть в качестве пилотного проекта вовлечены в процесс», никакой конкретики по адресам домов, попадающих под снос, пока нет.

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 г., в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 хрущевки общей площадью 6,3 млн кв. м.