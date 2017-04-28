Сносимое жилье заменят дома высотой 10-14 этажей

После сноса жилья по программе реновации высотность новых кварталов может составить 10-12-14 этажей, сообщил в эфире «Вести ФМ» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Его цитирует «Интерфакс». Он отметил, что пока нет еще конкретных проектов и параметров, так что говорить о высотности будущей застройки трудно, цифры он назвал исходя из представлений Москомархитектуры. Также он отметил важность учета планировки новых кварталов.

«Примером комфортных кварталов, к которым надо стремиться, являются районы жилой застройки, расположенной, например, по Фрунзенской набережной», - сказал Кузнецов.

Новые кварталы должны быть меньше существующих сегодня в городе микрорайонов, считает главный архитектор столицы. «Сегодняшние микрорайоны - это 30-40, а может быть, и 50 га, новые кварталы должны быть существенно меньше, город должен вернуться к человекоразмерности застройки. При этом вырастет и плотность дорожной сети, появятся новые проезды и удобные улочки», - сказал он. Ранее он не раз говорил о необходимости отказа от микрорайонов как градостроительной единицы.

«В ходе реновации мы уходим от принципа застройки территорий по микрорайонам и будем применять квартальный принцип. Практика показывает, что без существенного увеличения плотности заселения можно улучшить качество территории и эффективность ее использования», - сказал Кузнецов.

По словам главного архитектора, сейчас при планировании городских территорий микрорайонами в среднем около 20% городской земли не вовлечены в жизнь города. «Следует признать, что у нас слишком много пустырей или тех территорий, которые не играют никакой роли в жизни горожан», - добавил он.