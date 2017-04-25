Снос «пятиэтажек»: застройка нового жилья пойдет по квартальному типу

По программе реновации и сноса ветхих пятиэтажек в Москве будет осуществляться квартальный тип застройки, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов. Как передает ТАСС, он уточнил, что пока готовится техническое задание для программы, но уже можно сказать, что это «будет квартальный тип застройки, а не микрорайон». По его словам, строительство микрорайонов в настоящее время не очень популярно, так как остается очень много неиспользованных объектов близлежащей территории.

В начале 2017 г. президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7500 домов, в которых проживает около 1,6 млн человек. Власти Москвы называют проект программой реновации. Ее проведение требует принятия отдельного законопроекта. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства уже составил критический отзыв о законопроекте, указав, что он не решает поставленной задачи и нарушает права граждан.