Эксперт ООН назвал потери России от кризиса на Украине

Финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, примерно вдвое превысили потери России от этих мер, заявил спецдокладчик ООН по вопросу о воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

«Потери стран, которые ввели санкции, составляют более $100 млрд. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП», - заявил Джазаири на пресс-конференции в «Интерфаксt».

«При расчете общая сумма потерь России оценивается в $52-55 млрд. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», - сказал он.

Докладчик отметил, что потерянными средствами обеих сторон можно было бы распорядиться лучше. «$100 млрд плюс $52-55 млрд - это примерно $150 млрд, это в три раза превышает ВВП Эфиопии. Нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?» - сказал Джазаири.