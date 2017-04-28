26 марта в Москве задержаны 92 подростка, больше половины из них оказались там случайно – МВД

Более 90 подростков было задержано сотрудниками московской полиции на несанкционированной акции 26 марта, сообщила начальник управления организации правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД РФ Елена Новосельцева.

«Доставлено было изначально 92 несовершеннолетних. Из них 62 подростка сразу сказали, что оказались там совершенно случайно, никаких правонарушений они не совершали, они случайно оказались в толпе.

«Естественно, они были незамедлительно освобождены, допросов никаких не было»,- сказала Новосельцева.

По ее словам, остальные задержанные подростки были переданы родителям.

26 марта во многих городах России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. Поводом к акции стал фильм ФБК об имуществе Медведева. В фильме-расследовании «Он вам не Димон» рассказывается о том, что российский премьер-министр владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».