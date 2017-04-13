В Москве задержаны четыре участника акции 26 марта

У следствия есть «неопровержимые доказательства», в том числе видеозаписи, подтверждающие вину фигурантов дел

Следственный комитет России (СКР) сообщает о задержании четырех обвиняемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов на акции протеста 26 марта в Москве. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении СКР уточняется, что были задержаны Александр Шпаков (1977 г. р.), Станислав Зимовец (1985), Юрий Кулий (1989) и Андрей Косых (1986). В отношении задержанных заведено уголовное дело по статьям «хулиганство», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти».

Позднее в четверг всех четверых арестовали на два месяца.

По данным следствия, в ходе митинга Шпаков на ул. Тверской, пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо полицейскому. Косых ударил в голову сотрудника полиции у перехода метро «Тверская», затем, уже в районе ул. Малой Дмитровки, ударил ногой полицейского в голову, из-за чего потерпевший потерял сознание, говорится в сообщении. Зимовец, по данным СКР, около Пушкинской площади бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия. Про действия Кулия в сообщении говорится только то, что он напал на полицейского, без каких-либо подробностей.

В СКР подчеркнули, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», в том числе видеозаписи, подтверждающие вину фигурантов дел. Кроме того, Косых и Кулий добровольно дали подробные показания по обстоятельствам преступлений и признали вину в полном объеме.

Следственный комитет отмечает, что организаторы незаконного мероприятия вводили граждан в заблуждение, утверждая, что акция согласована с властями города в установленном порядке.

В сообщении ведомства подчеркивается, что расследование будет продолжено.

26 марта во многих городах России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. Всего после несанкционированной воскресной акции на Тверской улице Москвы были задержаны 1030 человек, сообщил проект «ОВД-инфо», но многие отпущены без составления протокола.

Среди задержанных был и сам оппозиционер. Тверской райсуд Москвы арестовал Навального на 15 суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) и оштрафовал на 20 000 руб. за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП).

26 марта вечером СКР объявил о возбуждении дела по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) по факту ранения полицейского, упавшего после удара и получившего черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Позже выяснилось, что дела возбуждены и по ст. 318 УК (применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов) и ст. 213 (хулиганство).

СКР ранее сообщал, что располагает информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в акции 26 марта в Москве. По данным ведомства, деньги предлагались «не только подросткам, но и другим участникам мероприятия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял о «неких наградах», которые сулили организаторы акции.

Навальный призвал устроить шествие против коррупции 12 июня - в День России.

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