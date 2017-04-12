Навальный анонсировал новую протестную акцию в День России

Оппозиционер Алексей Навальный призвал устроить шествие против коррупции 12 июня - в День России.

«Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. Привлечем еще больше городов, соберем еще больше народу», - говорится в сообщении на сайте Навального. Также оппозиционер выложил на YouTube видео под названием «Мы не получили ответов, поэтому надо продолжать».

26 марта во многих городах России прошли протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В Москве, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил «Интерфаксу», что количество задержанных превысило тысячу человек.