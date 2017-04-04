Наказы молодым

Кремль предписал образовательным учреждениям не наказывать учащихся и студентов за участие в массовых протестах 26 марта. Но с их родителями разъяснительную работу все же проведут

Российские власти по итогам обсуждения массовых протестов 26 марта решили не проводить «разборы полетов» в школах и институтах, но предостеречь молодежь от участия в незаконных акциях. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник в Минобрнауки. Молодежь вводят в заблуждение и фактически толкают под дубинки, поэтому нужно разъяснять родителям, что их детьми манипулируют, поясняет человек, близкий к администрации президента. Но разборки со школьниками и студентами дают негативный импульс и являются «драйверами роста», считают в администрации, поэтому Минобрнауки дан соответствующий сигнал. Молодые вышли на улицу не за Алексея Навального, а против коррупции, уверен собеседник: «Учителя не могут быть против этого, получается, что они поддерживают коррупцию». В Минобрнауки с этим солидарны. «Это наша общая позиция, из этого исходим при контактах с руководством вузов и департаментами образования субъектов», – поясняет собеседник в министерстве, добавляя, что «не знает того, кто придерживается другой позиции».

Минобрнауки никогда не вело речи о каких-либо мерах наказания учащихся, это недопустимо, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь министерства Андрей Емельянов: «Наша задача – помогать ученикам получать знания о правовом государстве, гражданском обществе и оберегать их от принуждения и вовлечения в акции, носящие сугубо политический характер, а не наказывать их. Данная тема обсуждалась министерством с учетом информационной повестки. Подчеркну, что мы всегда придерживались этой позиции и она неизменна».

Патриотам можно «Никто не говорил о проблеме «вовлечения детей в строительство баррикад», когда восстанавливали пионерские организации, создавали молодежные «патриотические клубы», всевозможные «Молодые гвардии», «Наши», «Сталь» и прочие Селигеры», – написал Каляпин в блоге на сайте СПЧ.

Сразу после протестных акций в соцсетях появилась информация о «проработке» их молодых участников. Так, в томской школе учитель истории и ОБЖ назвал вышедших на митинг «фашистами» и рассказал, что будет с Россией, если к власти придет Навальный. Преподаватель Томского госуниверситета отругал студентов за участие в акции и сказал, что, если в государстве нет коррупции, значит, «оно никому не нужно». В Брянске директор школы провела разъяснительную беседу с одноклассниками задержанного ученика, в школах Петербурга и Нижнего Новгорода учащихся просили удалить фотографии с митингов из соцсетей, а в Самарской области студентов свезли на форум «Экстремизму – нет», где губернатор Николай Меркушкин прочитал им лекцию о вреде революций.

31 марта группа членов президентского Совета по правам человека (СПЧ) выразила обеспокоенность «продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению массовых протестных акций школьников и студентов», выразив убеждение, что «дети – это не строительный материал для возведения баррикад». В то же время правозащитники выступили против «кампании по насаждению единомыслия в школах и вузах». 1 апреля коллегам ответил член СПЧ Игорь Каляпин, напомнивший, что никто не возмущался, когда «старшеклассников свозили на автобусах взрослые дяди и тети на официозные митинги» (см. врез).

Авторитет большинства педагогов, особенно в старших классах, часто близок к нулевому, ни один нормальный школьник не будет воспринимать морализаторство, уверен политолог Михаил Виноградов. А заявлений, раздражающих школьников, – что их пытаются купить, что они ничего не понимают – и так накопилось достаточно, считает он: «Другое дело, что эмоции, которые выводят людей на протестные акции, всегда масштабнее, чем сам повод для этого. В данном случае «борьба с коррупцией» является синонимом «справедливости» и говорить, что школьники недовольны коррупцией, скорее всего, ошибочно. Поэтому тут важно понимание причин произошедшего, а они не связаны с тем, что произносилось на этих акциях».