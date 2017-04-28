Адвокат Януковича опроверг его причастность к конфискованным Украиной $1,5 млрд

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опроверг информацию Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что «Ощадбанк» и казначейство начали перевод средств на счетах его клиента и его бывших соратников на счета государства по решению суда о конфискации этих средств. Как передает «Интерфакс», он сообщил, что подал иск в Печерский суд Киева об опровержении этих сообщений.

«На руках у меня есть выписки по счетам Виктора Януковича с "Ощадбанка", там совершенно другая сумма. Речь идет о 28 млн грн, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги. Поэтому последняя, активно распространяемая информация об аресте средств, об их конфискации и изъятии полностью не соответствует действительности», - заявил Сердюк в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу.

О том, что 28 апреля в силу вступило решение суда о перечислении в государственный бюджет $1,5 млрд со счетов Януковича и его соратников в «Ощадбанке», ранее сообщили секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко. Секретарь СНБО назвал это решение суда принципиальным, потому что «из этих ресурсов предусмотрено финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны». Затем это подтвердил президент Петр Порошенко.