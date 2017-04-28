На Украине началась конфискация арестованных в «Ощадбанке» денег Януковича

Украинский «Ощадбанк» начал конфискацию арестованных денег экс-президента Виктора Януковича и его соратников. Эти деньги оформляются на государственные счета, сообщает УНИАН.

О вступлении 28 апреля в силу решения суда о перечислении в государственный бюджет $1,5 млрд с этих счетов сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова и генерального прокурора Юрия Луценко.

По словам Турчинова, руководство «Ощадбанка» приступило к исполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляет перевод этих денег на госсчета. Он поблагодарил Луценко и его ведомство за профессиональную отработку этого дела и получение «не просто решения о предварительной конфискации, а приговора суда», то есть окончательного решения о зачислении этих средств в госбюджет. Секретарь СНБО назвал это решение суда принципиальным, потому что «из этих ресурсов предусмотрено финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны». «Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан», - сказал Турчинов.

О конфискации в пользу государства этих денег Турчинов и Луценко доложили президенту Петру Порошенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Конфискованные деньги пойдут на развитие украинской армии, заявил уже сам Порошенко во время передачи средств военной радиосвязи от Пентагона ВСУ. Как передает «Лигабизнесинформ», он сказал, что уже попросил правительство и парламент внести соответствующие поправки в бюджет. Часть денег пойдет на поддержку нацполиции и нацгвардии, СБУ и госпогранслужбы. «Средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, современных дронов», - уточнил Порошенко. Еще он упомянул о необходимости строить общежития и гостиницы для военных и направить еще часть конфискованных средств на строительство реабилитационного центра для пострадавших в ходе антитеррористической операции.