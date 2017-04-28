За пять лет число несовершеннолетних наркоманов в России возросло на 60% – Путин

Президент России Владимир Путин отмечает рост наркомании в стране среди несовершеннолетних.

«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по нашим данным, порядка 600 000 человек, и, к сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%», - сказал Путин на заседании Совбеза в пятницу.

По его словам, это только официальная статистика. По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн, из них 2 млн регулярно, сказал Путин.